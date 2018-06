New York (dpa) - Bryan Cranston (58), "Breaking Bad"-Star und derzeit Broadway-Schauspieler, hat ein junges Paar zusammengebracht - per Drohung.

Der Schauspieler wurde nach einem Theaterstück in New York von einem Fan angesprochen, ob er nicht per Video ein Mädchen für ihn zum Abschlussball der Schule einladen könne. Cranston tat's und wandelte ein Zitat aus seiner Erfolgsserie "Breaking Bad" um: "Maddie, wenn Du nicht mit Stefan zum Ball gehst, solltest Du künftig ganz vorsichtig sein."

Dem Lokalsender KTVU zufolge wirkte die gespielte Drohung: Maddie sagte Ja.

Video bei KTVU