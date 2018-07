Köln (SID) - Das Honda-Werksteam lässt sich bei der Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags mit MotoGP-Weltmeister Marc Márquez (21) noch Zeit. "Es hat bisher keine Verhandlungen gegeben", sagte Teamchef Livio Suppo. Der Spanier Márquez hatte mit seinen Siegen in Katar und am vergangenen Wochenende in Austin/Texas einen perfekten Start ins Jahr hingelegt.

"Marc mag Honda, und wir mögen ihn, aber es ist wirklich sehr früh, um über einen Vertrag zu sprechen", sagte Suppo: "Unsere Priorität ist es, ihn zu halten, und seine Priorität ist es, bei Honda zu bleiben. Wir würden gern in der Zukunft mit ihm weiterarbeiten." Honda hat für 2015 noch keinen Fahrer an sich gebunden. Auch mit Dani Pedrosa (Spanien) wurde noch nicht verlängert. In der gleichen Situation ist Konkurrent Yamaha. Jorge Lorenzo (Spanien) und Valentino Rossi (Italien) haben nur bis Ende 2014 beim Werksteam unterschrieben.

Honda hat verständlicherweise großes Interesse daran, Márquez zu halten. Das Supertalent war direkt in seinem ersten MotoGP-Jahr Weltmeister geworden. Der Katalane ist der jüngste Champion in der Geschichte der "Königsklasse". Zuvor hatte Márquez bereits in der 125ccm-Klasse (2010) und in der Moto2 (2012) triumphiert.