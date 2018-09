Madrid (AFP) Sieben EU-Mittelmeeranrainerstaaten haben Russland am Mittwoch zur Deeskalation in der Ukraine-Krise aufgerufen. Moskau müsse "das internationale Recht respektieren", erklärte Spaniens Außenminister José Manuel Garcia Margallo nach dem informellen Treffen mit seinen Kollegen am Mittwoch im spanischen Alicante. Zugleich warb die Gruppe dafür, "Brücken" nach Moskau zu bauen. Russland müsse ein strategischer Partner der EU sein, und nicht ihr Gegner, sagte Garcia Margallo.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.