Genf (AFP) Vor der Konferenz zur Ukraine-Krise in Genf hat Kiew seine Vorwürfe gegen Russland bekräftigt. "Wir wollen, dass Russland seine Truppen von den östlichen Grenzen zur Ukraine zurückzieht", sagte der ukrainische Außenminister Andrej Deschtschyzja am Mittwochabend nach seiner Ankunft in Genf. Moskau müsse damit aufhören, "terroristische Aktivitäten" im Osten der Ukraine zu unterstützen. Hauptziel der Übergangsregierung in Kiew sei es, die Situation zu entschärfen, betonte Deschtschyzja.

