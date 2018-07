Kiew (AFP) Der ukrainische Regierungschef Arseni Jazenjuk hat Russland vorgeworfen, in Europa eine "neue Berliner Mauer" zu errichten. Was sich derzeit abspiele, sei eine "Gefahr für Europa und die Europäische Union", sagte er am Mittwoch in Kiew. Es sei "klar", dass die russischen Nachbarn eine "Rückkehr zum Kalten Krieg" wollten.

