New York (AFP) Zum 50. Geburtstag seines Sportwagens Mustang hat der US-Autobauer Ford die neue Version des Cabriolets auf der Aussichtsplattform des Empire State Building in New York ausgestellt. Nach sechswöchigen Vorbereitungen thronte das gelbe Sportcoupé am Mittwoch über dem Hochhausmeer der US-Ostküstenmetropole. Der Wagen musste für die Aktion in seine Einzelteile zerlegt werden, die dann nach und nach mit dem Aufzug in die 86. Etage des 381 Meter hohen Wolkenkratzers gebracht wurden.

