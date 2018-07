Brüssel (AFP) Die Autoverkäufe in Europa haben im vergangenen Monat mit einem Plus von 10,6 Prozent gegenüber März 2013 deutlich angezogen. In der Europäischen Union wurden rund 1,45 Millionen Pkw neu zugelassen, wie der Branchenverband ACEA am Donnerstag in Brüssel mitteilte; alle EU-Staaten außer Malta wurden berücksichtigt. Das erste Quartal des Jahres verzeichnete damit ein Plus von 8,4 gegenüber dem Vorjahresquartal.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.