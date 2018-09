Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat Haftbefehl gegen drei mutmaßliche Islamisten wegen des Verdachts der Mitgliedschaft und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung in Syrien erwirkt. Demnach soll der 24-jährige Libanese Ismail I. als Mitglied der Terrorgruppe "Islamischer Staat Irak und Großsyrien (IStIGS)" in Syrien eine Waffenausbildung erhalten und sich dort an Kämpfen im Bürgerkrieg beteiligt haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.