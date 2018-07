Zagreb (AFP) Kroatien hat den früheren jugoslawischen Geheimdienstchef Zdravko Mustac am Donnerstag an Deutschland ausgeliefert. Die kroatische Nachrichtenagentur Hina meldete, Mustac sei von Zagreb aus mit einem Linienflug der Lufthansa in Begleitung deutscher Polizisten nach München geflogen. Der 72-jährige Mustac soll zur Aufklärung des Mordes an einem kroatischen Dissidenten 1983 in der Nähe von München beitragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.