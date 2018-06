Winchester (AFP) Ein Gericht im südenglischen Winchester hat am Donnerstag eine militante Tierschützerin zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die 52-jährige Debbie Vincent erhielt die Strafe für ihre Beteiligung an einer Einschüchterungskampagne gegen ein britisches Tierlabor sowie gegen dessen Kunden und Zulieferer in Deutschland und der Schweiz. Die ehemalige Soldatin war die Sprecherin der Gruppe.

