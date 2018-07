Berlin (AFP) Viele Kunden von Fernbus-Anbietern haben sich einer Studie zufolge für den Bus von der Bahn abgewandt. 44 Prozent gaben in einer Umfrage an, früher mit der Bahn gereist zu sein, wie das auf Mobilität spezialisierte Marktforschungsunternehmen IGES am Donnerstag in Berlin mitteilte. 30 Prozent der Fernbus-Nutzer seien früher mit Fernverkehrszügen wie dem ICE gereist und gäben nun dem Fernbus den Vorzug, 14 Prozent hätten früher vor allem Nahverkehrszüge genutzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.