München (SID) - Bayern Münchens Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer rechnet damit, im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (23. April) wieder im Tor zu stehen. "Ich fühle mich ganz gut, ich gehe davon aus, dass ich am Mittwoch spielen werde", sagte Neuer, den derzeit muskuläre Probleme an der Wade plagen, dem vereinseigenen FCB.tv.

Am Donnerstag absolvierte der 28-Jährige an der Seite von Fitnesstrainer Thomas Wilhelmi ein Lauftraining, nachdem er das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern (5:1) hatte auslassen müssen. Auch im Bundesligaspiel bei Eintracht Braunschweig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird Neuer wohl noch pausieren.

Wegen einer Muskelverhärtung an der Wade war Neuer beim 0:3 gegen Borussia Dortmund zur Pause ausgewechselt worden. Seither vertritt ihn Lukas Raeder, hinter dem ebenfalls verletzten Tom Starke die eigentliche Nummer drei des FC Bayern.