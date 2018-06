Damaskus (AFP) In Syrien beginnt am 21. April die Registrierung der Kandidaten für die Präsidentenwahl. Das verlautete am Donnerstag von Seiten der Regierung in Damaskus. Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat seine Kandidatur offiziell noch nicht angekündigt, es wird aber erwartet, dass er eine Wiederwahl für weitere sieben Jahre anstrebt.

