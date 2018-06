München (SID) - Der Bayreuther Tennisprofi Florian Mayer hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in München abgesagt. Das teilte das Management des 30-Jährigen am Donnerstag mit. Mayer war wegen eines Ödems am Schambein bereits für die Davis-Cup-Viertelfinalbegegnung gegen Frankreich (2:3) ausgefallen und muss auf ärztlichen Rat weiter pausieren. "Es wird zwar von Tag zu Tag besser, aber ich darf noch immer nicht Tennis spielen", sagte Mayer.