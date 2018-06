Washington (AFP) Die Oscar-Gala findet im kommenden Jahr wieder wie gewohnt im Februar statt. Die Filmakademie in Los Angeles nannte am Donnerstag den 22. Februar 2015 als Termin für die nächste Verleihung der begehrten Academy Awards. Die Oscar-Nominierungen sollen demnach am 15. Januar bekanntgegeben werden.

