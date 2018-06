Moskau (AFP) Der US-Geheimdienstenthüller Edward Snowden hat sich in einer öffentlichen TV-Fragestunde am Donnerstag mit einer Frage an den russischen Staatschef Wladimir Putin gewandt. In einem Video fragte Snowden den russischen Präsidenten nach dem Umfang der Überwachung der Bürger Russlands durch die Geheimdienste des Landes.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.