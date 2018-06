Groß-Gerau (dpa) - Die Erlenbacher Backwaren GmbH hat den Verkauf ihrer Tiefkühlkuchen Beeren-Mix-Buttermilchschnitten wegen möglicher gesundheitlicher Gefahren gestoppt. Der Kuchen sei in Norwegen mit einer Hepatitis-A-Erkrankung in Verbindung gebracht worden, sagte eine Sprecherin. Zwar seien alle untersuchten Proben negativ gewesen. In den zehn Ländern, in denen der Kuchen verkauft wird, sei das Produkt aber vorsorglich vom Markt genommen worden. Auch Deutschland sei betroffen. Der Kuchen werde nur in Cafés, Restaurants und Catering-Unternehmen angeboten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.