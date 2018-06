Berlin (dpa) - Der Deutsche Bauernverband pocht angesichts des frühen Starts der Spargelsaison auf Branchenlösungen bei der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns von 2015 an. Die Landwirtschaft laufe Gefahr, dass wichtige Bereiche des Garten- und Weinbaus so in Deutschland nicht mehr zu halten seien, wenn die Besonderheiten der Saisonarbeit bei der Einführung des Mindestlohns nicht berücksichtigt würden, sagte DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken der Nachrichtenagentur dpa in Berlin.

