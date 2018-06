Sydney (AFP) Zwischen Surfern und Schafscherern haben William und Kate am Freitag ihre Australien-Reise fortgesetzt. Der britische Prinz und seine Ehefrau beobachteten am Strand Manly Beach in Sydney bei strahlendem Sonnenschein junge Rettungsschwimmer in Ausbildung. Kate gab den Startschuss für mehrere Strand-, Schwimm- und Surf-Wettkämpfe.

