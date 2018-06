St. Louis (SID) - Titelverteidiger Chicago Blackhawks ist trotz Überstunden mit einer Niederlage in die Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gestartet. Durch ein Gegentor zu Beginn der dritten Verlängerung unterlag der fünfmalige Champion bei den St. Louis Blues mit 3:4. Alexander Steen traf in der 101. Minute zum Sieg.

In der Meisterrunde der NHL gibt es wie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kein Penaltyschießen. Es wird nach den regulären 60 Minuten weitergespielt, bis ein Treffer fällt (sudden death).

Für St. Louis war es das längste Play-off-Spiel der Klubgeschichte. Chicago hatte bereits in der vergangenen Saison im ersten Spiel der Finalserie gegen die Boston Bruins bis ins "sechste Drittel" gemusst. Damals war die Entscheidung zugunsten des späteren Champions gar erst in der 113. Minute gefallen.

Derweil gingen die New York Rangers in der best-of-seven-Serie gegen die Philadelphia Flyers durch einen 4:1-Heimsieg mit 1:0 in Führung. Colorado Avalanche gelang im ersten Achtelfinale ein 5:4 nach Verlängerung über die Minnesota Wild, und die San Jose Sharks gewannen nach einer 5:0-Führung 6:3 gegen die Los Angeles Kings.