Köln (SID) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Manuel Konrad vorzeitig bis 2018 verlängert. Der 26-Jährige spielt seit vier Jahren am Main und erzielte in 113 Spielen zwei Tore.

"In seiner langen Zeit beim FSV hat sich Manuel zu einem sehr wichtigen Spieler für uns entwickelt. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen guten Leistungen auch künftig weiterhelfen wird", sagte FSV-Geschäftsführer Uwe Stöver: "Dass er seinen Vertrag nach vier Jahren im Verein nochmals um vier Jahre verlängert, zeugt von einem hohen Maß an Identifikation, was uns natürlich sehr freut."