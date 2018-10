Rio de Janeiro (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat am Freitag begonnen, die Eintrittskarten für die Weltmeisterschaft in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) auszugeben. In zehn der zwölf Austragungsorte durften die registrierten Käufer die bunten Original-Tickets bereits in den Händen halten. In Brasilia und Porto Alegre startet die Ausgabe im Mai, zudem werden die begehrten Karten per Post verschickt.

Joao Bosco (67) und Vanderson Balbino (27) waren die ersten Fans in Rio de Janeiro, die sich freuen durften. "Ich habe Tickets für vier Spiele, davon zwei im Maracanã-Stadion. Da ich mit meinem Bruder zusammen gehe, brauche ich immer zwei Karten, daher habe ich schon 8000 Reais (rund 2575 Euros, Anm. d. Red.) ausgegeben," sagte Balbino. Insgesamt haben die Veranstalter des Turniers am Zuckerhut bislang rund 2,5 Millionen Karten über alle Verkaufsphasen und Kanäle an die Fans verkauft.