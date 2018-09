Rom (dpa) - Der Papst feiert Ostern - und Rom platzt aus allen Nähten. Pilger und Touisten aus aller Welt strömen Richung Vatikan, um Franziskus einmal aus der Nähe zu sehen und seine Botschaften zu hören. Erster Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten ist heute der Kreuzweg am Kolosseum. Gestern hatte Franziskus bei der traditionellen Abendmahlmesse am Stadtrand von Rom zwölf Behinderten eines Therapiezentrums die Füße gewaschen. Die Fußwaschung durch den Papst ist eine Erinnerung an Jesus bei dem letzten Abendmahl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.