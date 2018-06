Mexiko-Stadt (AFP) In Mexiko hat sich am Freitag ein Erdbeben der Stärke 7,0 ereignet. Das Epizentrum lag nach Angaben des mexikanischen Seismologischen Instituts (SSN) im südwestlichen Bundesstaat Guerrero, unweit von Acapulco am Pazifik. Als genaue Lokalisierung wurde eine Stelle 31 Kilometer nordwestlich der Stadt Tecpan angegeben.

