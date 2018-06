Kathmandu (AFP) Eine Lawine am Mount Everest hat am Freitag mindestens sechs Menschen in den Tod gerissen. Bei allen Opfern handele es sich vermutlich um einheimische Träger, die vor dem Start der Klettersaison unterhalb des Gipfels arbeiteten, teilten die nepalesischen Behörden mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.