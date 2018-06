Kathmandu (AFP) Eine Lawine hat am Mount Everest am Freitag vermutlich 14 nepalesische Bergführer in den Tod gerissen. Ein Vertreter der Rettungskräfte im Basislager am höchsten Berg der Welt sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe bislang elf Leichen gesehen. Es sei aber angekündigt worden, dass drei weitere Leichen ins Basislager gebracht würden.

