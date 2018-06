Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat nach der Fährkatastrophe vor der Küste Südkoreas den Angehörigen sein Mitgefühl ausgesprochen. Einsatzkräfte der US-Marine seien zur Unterstützung am Unglücksort. Als einem der engsten Verbündeten sei die amerikanische Verpflichtung zu Südkorea unerschütterlich, in guten Tagen wie in schlechten, sagte Obama. Diese Beziehung werde er auch beim Besuch in Seoul in der kommenden Woche unterstreichen. Die Fähre "Sewol" war am Mittwoch gesunken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.