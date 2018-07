Harare (AFP) Simbabwes Präsident Robert Mugabe hat die zunehmende Gleichstellung Homosexueller in Europa mit scharfen Worten kritisiert. Im Europa von heute gebe es "überhaupt keine Prinzipien mehr", sagte der 90-jährige Staatschef am Freitag in einer Ansprache zum 34. Unabhängigkeitstag von Großbritannien. "Was natürlich ist, wird unnatürlich gemacht. Und was unnatürlich ist, davon sagen sie, es sei natürlich", fügte Mugabe vor tausenden Zuhörern in einem Stadion von Harare hinzu. "Soll doch Europa seinen homosexuellen Unsinn behalten und nicht damit hierher kommen!"

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.