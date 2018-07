Jindo (AFP) Nach dem schweren Fährunglück in Südkorea hat der gerettete Vize-Direktor der besonders stark betroffenen Schule offenbar Selbstmord verübt. Der 52-jährige Pädagoge Kang Min Kyu sei auf der Insel Jindo an einem Baum hängend gefunden worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag. Kang war Vize-Direktor der Oberschule in Ansan, von der hunderte Schüler auf der am Mittwoch gekenterten Fähre "Sewol" waren. Der Pädagoge war unmittelbar nach dem Unglück gerettet worden. Von 268 Passagieren fehlte am Freitag noch jede Spur, darunter viele Schüler aus Ansan.

