Brisbane (dpa) - Die deutsche Nummer zwei Andrea Petkovic trifft zum Auftakt des Fed-Cup-Halbfinales auf Australiens Spitzenspielerin Samantha Stosur. Anschließend stehen sich Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber und Casey Dellacqua gegenüber. Das ergab die Auslosung in Brisbane.

Am Sonntag kommt es zum Duell zwischen Kerber und Stosur. Danach spielen Petkovic und Dellacqua gegeneinander. Für das abschließende und möglicherweise entscheidende Doppel sind Julia Görges und Anna-Lena Grönefeld gegen Dellacqua und Ashleigh Barty vorgesehen. "Die Reihenfolge ist so, wie wir uns das gewünscht haben. Petko fängt lieber an, Angie kommt lieber in eine schon aufgewärmte Atmosphäre. Das passt", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner.

Zwölfmal standen sich Australien und Deutschland bislang gegenüber, die Bilanz spricht mit 8:4 für die Gastgeberinnen. Den bislang letzten Vergleich gewannen Stosur & Co. im April 2012 in Stuttgart und sorgten damit für den deutschen Abstieg in die Weltgruppe II. Diesmal allerdings gilt die Auswahl von Rittner als leicht favorisiert.

"Wir haben ein Ziel, und deshalb sind wir hier. Wir wollen das Match gewinnen und ins Finale", sagte die Weltranglisten-Siebte Kerber nach dem Ziehen der Lose in der Lone Pine Koala Sanctuary, etwa 20 Autominuten vom Stadtzentrum Brisbanes entfernt. "Ich bin bereit, ich freue mich", sagte Petkovic. "Wir wollen ein kleines Stück Tennis-Geschichte für unser Land schreiben." Mit einem Sieg stünde erstmals seit 1992 wieder ein Team des Deutschen Tennis Bundes im Fed-Cup-Endspiel. Damals gewannen Steffi Graf, Anke Huber, Sabine Hack und die heutige Bundestrainerin Barbara Rittner gegen Spanien.

"Ich denke, dass die Mädels eine gute Chance haben", sagte Huber im Interview des Internetanbieters eurosport.yahoo.de und betonte: "Die sind alle super drauf und daher sehe ich dem Halbfinale gegen Australien sehr positiv entgegen und würde sagen: Wir gewinnen!"

