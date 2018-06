Kiew (AFP) Inmitten der Krise in der Ukraine hat die proeuropäische Regierung in Kiew zugesagt, der russischen Sprache einen "Sonderstatus" einräumen zu wollen. Die Regierung sei bereit zu einer breit angelegten Verfassungsreform, die den Regionen deutlich mehr Rechte geben solle, erklärte Ministerpräsident Arseni Jazenjuk am Freitag in einer Ansprache an die Nation. Am Vortag hatte es bei den Genfer Vierer-Gesprächen eine Einigung zur Deeskalation in der Ukraine gegeben, der sich die prorussischen Aktivisten im Osten des Landes jedoch zunächst widersetzten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.