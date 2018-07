Donezk (AFP) Die prorussischen Kämpfer im Osten der Ukraine widersetzen sich der Einigung des Vierer-Gipfels in Genf: Ein Anführer der selbsternannten "Republik Donezk" verlangte am Freitag den Rücktritt der Regierung in Kiew als Voraussetzung dafür, dass die Aktivisten ihre Waffen niederlegen und die besetzten Gebäude räumen. "Wir sind einverstanden, dass die Gebäude geräumt werden müssen", sagte Denis Puschilin in Donezk. "Aber zuerst müssen (Ministerpräsident Arseni) Jazenjuk und (der amtierende Präsident Oleksander) Turtschinow die Gebäude verlassen, die sie seit ihrem Staatsstreich illegal besetzen."

