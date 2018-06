Martinsheim (dpa) - Zwei Menschen sind bei einem Autounfall auf der A7 südlich von Würzburg ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen kamen nach dem Unfall am Abend in ein Krankenhaus. Laut Polizei wurden leichte Verletzungen festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in ein Stauende. Das Fahrzeug des Unfallverursachers und der hinterste Wagen fingen Feuer. Dessen Fahrerin verbrannte in ihrem Auto. Der Unfallverursacher konnte aus seinem Wagen befreit werden, starb aber an der Unfallstelle.

