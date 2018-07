New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat sich besorgt über die Lage der eingeschlossenen Zivilisten in der belagerten syrischen Stadt Homs gezeigt. Der Rat verlange die sofortige Anwendung der UN-Resolution vom Februar, die einen verbesserten Zugang für humanitäre Hilfe fordert, sagte die amtierende Sicherheitsrats-Präsidentin Joy Ogwu am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York.

