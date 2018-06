Washington (AFP) Ein 67-jähriger Pole hat nach eigenen Angaben den Nordatlantik im Kajak überquert. Aleksander "Olek" Doba erklärte, dass er am Donnerstagabend bei Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida an Land gegangen sei. Der bärtige Abenteurer war vor gut einem halben Jahr in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gestartet.

