London (AFP) Der US-Geheimdienstenthüller Edward Snowden hat seine Beteiligung an einer Fernsehfragestunde mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gerechtfertigt. Mit seiner Frage zu den Überwachungspraktiken in Russland habe er "Gelegenheiten für ernsthafte Journalisten und die Zivilgesellschaft" schaffen wollen, die Debatte "voranzutreiben", erklärte Snowden in einem Beitrag für den britischen "Guardian" vom Freitag. Wegen seiner am Donnerstag via Video eingespielten Frage an den russischen Staatschef sieht sich Snowden der Kritik ausgesetzt, er lasse sich als Marionette des Kreml missbrauchen.

