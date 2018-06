New York (SID) - Wegen einer Dopingsperre von 20 Spielen ist für den griechischen Basketball-Nationalspieler Nick Calathes von den Memphis Grizzlies die Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA voraussichtlich gelaufen. Die NBA gab die Sperre des Guards nach einem positiven Test auf die verbotene Substanz Tamoxifen kurz vor Beginn der Play-off-Achtelfinals (Modus: best of seven) der Grizzlies gegen Favorit Oklahoma City Thunder (Modus: best of seven) bekannt.

Laut weiterer NBA-Angaben nahm Calathes das Tamoxifen über ein Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Der 25-Jährige war zur laufenden Saison vom russischen EuroCup-Gewinner Lokomotive Kuban zu den Grizzlies gekommen.