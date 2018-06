Rio de Janeiro (AFP) Dutzende Demonstranten haben am Samstag aus Protest gegen Polizeigewalt im Großraum der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro Barrikaden errichtet und vier Busse, einen Lastwagen sowie zwei Autos in Brand gesetzt. Wie örtliche Medien berichteten, protestierten sie gegen den Tod von zwei jungen Männern im Alter von 17 und 21 Jahren, die bei Polizeiaktionen am Freitag und Samstag in der Vorstadt Niteroi ums Leben gekommen waren.

