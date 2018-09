Düsseldorf (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Türkei zu mehr Religionsfreiheit aufgerufen und an christliche Traditionen des Landes erinnert. "Die Türkei ist von der europäischen Wertegemeinschaft noch weit entfernt, solange sie sich weigert, Religionsfreiheit zu garantieren", sagte Kauder der "Rheinischen Post" vom Samstag. "So wie Muslime in Deutschland Moscheen errichten, müssen Christen in der Türkei ihre Kirchen bauen dürfen", forderte der CDU-Politiker weiter. Dies müsse auch die Europäische Union gegenüber der türkischen Regierung deutlich machen.

