Paris (AFP) Nach zehnmonatiger Geiselhaft in Syrien sind vier verschleppte Journalisten aus Frankreich wieder in Freiheit. Sie seien "frei" und "bei guter Gesundheit", teilte Frankreichs Staatspräsident François Hollande am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Die Gruppe war in der Nacht unter noch nicht geklärten Umständen in der türkischen Grenzstadt Akcakale eingetroffen.

