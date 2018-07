Rom (SID) - Titelverteidiger Juventus Turin marschiert in der Serie A in Richtung 30. Meisterschaft. Gegen den FC Bologna kam die "Alte Dame" zu einem 1:0 (0:0) und liegt bei noch vier verbleibenden Saisonspielen acht Punkte vor dem AS Rom. Den Treffer für Juventus erzielte Paul Pogba (64.).

Der Verfolger aus der Hauptstadt setzte sich beim AC Florenz dank des Treffers von Radja Nainggolan 1:0 (1:0) durch. Bei der Fiorentina stand der deutsche Nationalstürmer Mario Gomez noch nicht im Kader. Der 28-Jährige hatte unter der Woche wieder das Training aufgenommen, nachdem er drei Wochen von einer Bänderzerrung im Knie ausgebremst worden war.

Lazio Rom verspielte dagegen ohne den verletzten Nationalspieler Miroslav Klose wohl auch seine letzte Chance auf den Einzug in die Europa League. Die Römer kamen gegen gegen den AC Turin nicht über ein 3:3 (1:0) hinaus und liegen sieben Zähler hinter Ex-Meister Inter Mailand auf Platz fünf, der zum Einzug in die Europa League berechtigt.

Stefano Mauri (42.) und Antonio Candreva (61./Elfmeter) sorgten zwar zweimal für die Führung der Gastgeber, doch Jasmin Kurtic (52.) und Panagiotis Tachtsidis (67.) glichen für die Gäste jeweils aus. Nach der Turiner Führung durch Ciro Immobile (89.), rettete Candreva (90.+4) Lazio wenigstens einen Zähler. Bei Rom sah Diego Novaretti in der 79. Minute zudem Gelb-Rot.

Derweil reagierte der AS Livorno auf die anhaltende sportliche Krise und entließ Trainer Domenico Di Carlo. Das teilte der Klub nach dem 0:3 (0:1) beim AC Mailand mit. Der 50-jährige Di Carlo hatte das Amt erst vor drei Monaten angetreten. Sein Nachfolger wird Davide Nicola, der das Team bis Januar betreute. Der AS Livorno kassierte in Mailand die dritte Niederlage in Folge, aus den vergangenen sechs Spielen holte der Klub nur einen Punkt. In der Tabelle belegt der Aufsteiger den vorletzten Platz.