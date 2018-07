Leipzig (dpa) - Der 1. FC Heidenheim ist erstmals in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Am viertletzten Spieltag reichte dem Spitzenreiter der 3. Liga bei der SV Elversberg ein 1:1. In Unterzahl traf Philip Heise in der 53. Minute zum Ausgleich für Heidenheim, nachdem Felix Luz in der ersten Minute das Heimteam in Führung gebracht hatte. Durch das Unentschieden hat Heidenheim zehn Punkte Vorsprung auf den SV Darmstadt. Der Tabellendritte verlor das Spitzenspiel bei RasenBallsport Leipzig mit 0:1 und hat vier Zähler Rückstand auf den Zweiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.