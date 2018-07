Miami (SID) - David Beckham hat nach erster Kritik an den Plänen für das Stadion seines künftigen Teams in der US-Fußball-Profiliga MLS Rückendeckung von der Politik erhalten. Bürgermeister Carlos Gimenez unterstützte in einem Radiointerview das Bauvorhaben in Nähe des berühmten Hafens, nachdem der Firmenverband PortMiami eine Umsetzung von Beckhams Absichten als eine Gefahr für alle Bereiche der milliardenschweren Hafen-Wirtschaft bezeichnet hatte.

"Das Stadion muss an den richtigen Platz, und das ist in der Nähe des Zentrums und in der Nähe des Hafens, denn die Eindrücke von diesem Stadion werden Miami künftig das Image verleihen, das wir für unsere Stadt erreichen wollen", sagte Gimenez zur Arena-Idee des englischen Superstars.

Beckham, nach Ende seiner schillernden Karriere inzwischen Lizenznehmner und damit Eigentümer von Miamis künftigem MLS-Klub, stellte zuletzt Entwürfe für den Neubau eines Stadions mit Sicht von den Rängen sowohl auf Miamis Strand als auch auf die Skyline vor. Die bis zu 35.000 Zuschauer sollen auf überdachten Rängen die Spiele der Gastgeber, die ab 2016 oder 2017 in der MLS spielen wollen, aus einer Art Vogelperspektive verfolgen können. Zum Entwurf gehören auch ein Einkaufszentrum und ein großen öffentlichen Platz.