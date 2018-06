Jerusalem (AFP) Zehntausende Christen aus der ganzen Welt haben am Samstag in und vor der Grabeskirche in Jerusalem das Fest des Heiligen Feuers gefeiert. Ein Raunen ging durch die Menge, als sich gemäß der orthodoxen Tradition eine Flamme entzündete, die dann mit Kerzen unter den Gläubigen weitergereicht wurde. Unter den Geistlichen und Pilgern kam es zwischenzeitlich zu Handgemengen, weil nicht alle Platz in der Kirche fanden.

