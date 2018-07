Moskau (dpa) - Russland bereitet nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow keinen Militäreinsatz in der Ukraine vor. Präsident Wladimir Putin habe sich zwar eine Vollmacht geben lassen, um russische Bürger in dem krisengeschüttelten Land notfalls zu schützen - allerdings unternehme Russland "nichts, was von Einmarschplänen zeugen würde", sagte Peskow im Staatsfernsehen. Die vom Westen kritisierte Stationierung von russischen Streitkräften an der Grenze zur Ukraine hatte Peskow zuvor als Sicherheitsvorkehrung verteidigt.

