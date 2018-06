Kiew (dpa) - Die Genfer Beschlüsse für eine Beilegung des Konflikts in der Ukraine sollen nach Angaben des Außenministeriums in Kiew nun durch die OSZE rasch umgesetzt werden. Führende Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sollen noch heute in die Ostukraine reisen, um dort mit Mitarbeitern konkrete und praktische Schritte für eine Deeskalation einzuleiten. Die USA, die EU, Russland und die Ukraine hatten in Genf vorgestern beschlossen, dass gewaltbereite Gruppierungen entwaffnet und besetzte öffentliche Gebäude freigegeben werden müssten.

