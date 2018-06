Sydney (dpa) - Beim Besuch von Prinz William und Kate auf Australiens größtem Luftwaffen-Stützpunkt hat die Herzogin von Cambridge erneut Gespür für das passende Outfit gezeigt.

In der RAAF Base Amberley nahe Brisbane trug sie ein weißes Kleid mit aufgedruckten blauen Mohnblüten. Die Blüte gilt in der Armee als Symbol des Gedenkens. Damit verwies das Outfit auf den militärischen Hintergrund ihres Mannes William bei der Luftwaffe und einen Anlass des Besuchs: Geplant war ein Treffen der Royals mit den Familien von vier australischen Soldaten, die bei Einsätzen in Afghanistan und im Irak gefallen sind.

Prinz William und Kate sind mit ihrem acht Monate alten Sohn George noch knapp eine Woche zu Besuch im zum Commonwealth gehörenden Australien.