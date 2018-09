Mexiko-Stadt (dpa) - Kolumbien setzt sich nach dem Tod des Schriftstellers Gabriel García Márquez dafür ein, dass ein Teil seiner Asche in seinem Heimatland beigesetzt wird. Die Asche könnte zwischen Mexiko, seiner Adoptiv-Heimat, und Kolumbien, seinem Geburtsland, aufgeteilt werden, sagte Kolumbiens Botschafter José Gabriel Ortiz in Mexiko-Stadt. Márquez war vorgestern im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in der mexikanischen Hauptstadt gestorben. Seine Familie hatte eine Einäscherung in privatem Kreis angekündigt, aber nicht erklärt, wo die Asche bestattet werden sollte.

