Shanghai (dpa) - Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist überlegen zur Pole Position für den Großen Preis von China gestürmt. Der britische Formel-1-Fahrer hatte auf regennasser Piste in Shanghai 0,595 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Australier Daniel Ricciardo.

Der Red-Bull-Pilot verwies seinen Teamkollegen und Titelverteidiger Sebastian Vettel auf den dritten Platz. WM-Spitzenreiter Nico Rosberg kam im zweiten Silberpfeil nach mehreren Fahrfehlern nicht über Rang vier hinaus.

Im vierten Rennen dieser Saison steht Hamilton damit bereits zum dritten Mal auf Startplatz eins. Für den 29-Jährigen ist es insgesamt die 34. Pole Position seiner Karriere. Damit liegt er in der ewigen Bestenliste nun allein auf dem vierten Platz. Nur Michael Schumacher, Ayrton Senna und Vettel haben mehr Pole Positions gesammelt.

Der WM-Dritte Nico Hülkenberg belegte in Shanghai bei widrigen Bedingungen in seinem Force India Rang acht. Sauber-Pilot Adrian Sutil kehrte als 14. zurück an die Box.

