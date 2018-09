New York (dpa) - Popstar Miley Cyrus hat wegen ihrer Erkrankung alle noch ausstehenden US-Konzerte ihrer Bangerz-Tour in den August verschoben. Ihre für Mai und Juni geplanten Auftritte in Europa seien nicht gefährdet, hieß es auf ihrer Website. Der frühere Disney-Star wird seit Dienstag stationär in einer Klinik behandelt. Nach Angaben ihres Sprechers hatte die 21-Jährige eine starke allergische Reaktion auf ein Antibiotikum gezeigt. Cyrus' Tour startete am 14. Februar im kanadischen Vancouver.

